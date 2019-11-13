Украинцы подогнали к Раде тракторы и гроб с дохлой свиньей

Украинские аграрии, выступающие против снятия моратория на продажу сельхозземель, принесли к Верховной Раде гроб с мертвой свиньей. К зданию подогнали несколько тракторов с плакатами не допустить «распродажи» земли в стране.

13 ноября в Раде рассматривается законопроект о снятии моратория на продажу украинских сельхозземель. Обеспокоенные последствием земельной реформы аграрии устроили символические «похороны» украинского сельского хозяйства и установили у здания гроб со свиньей, передает ТАСС. Животное планируют захоронить на площади в центре Киева.

Протестующие уверены, что с принятием закона им придется вырезать скот, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами.

Напомним, законопроект предполагает открытие украинского рынка земель с 1 октября 2020 года. Это условие являлось одним из ключевых пунктов Международного валютного фонда для будущего кредитования страны. Иностранцы не смогут покупать землю до 2024 года. Исключение сделают для тех компаний, которые арендуют земли и работают на Украине. В настоящее время под действием моратория находятся 96% земель.

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