Владимир Зеленский ждет помощи США в «возвращении» Крыма
В ситуации с Крымом Соединенные Штаты могут помочь Киеву. Президент Украины предложил формат переговоров с участием Украины, России и США.
По словам Владимира Зеленского, он намерен поднять этот вопрос на нормандском саммите. «Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», пишет «Эхо Москвы».
Ранее Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы Штайнмайера» для этого процесса нет.
По словам президента, на сегодняшний момент нет такой формулы. Это очень сложная история и Украина сама не справится. Также он отметил, что Киеву для решения этого вопроса нужна помощь международных партнеров.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!