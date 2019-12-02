Владимир Зеленский ждет помощи США в «возвращении» Крыма

В ситуации с Крымом Соединенные Штаты могут помочь Киеву. Президент Украины предложил формат переговоров с участием Украины, России и США.

По словам Владимира Зеленского, он намерен поднять этот вопрос на нормандском саммите. «Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», пишет «Эхо Москвы».

Ранее Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы Штайнмайера» для этого процесса нет.

По словам президента, на сегодняшний момент нет такой формулы. Это очень сложная история и Украина сама не справится. Также он отметил, что Киеву для решения этого вопроса нужна помощь международных партнеров.

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