Владимир Зеленский ждет Дональда Трампа на родине
Глава Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа в гости к себе на родину.
«Я знаю, что вы никогда не были на Украине, ваш предшественник тоже не нашел времени для визита. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?» — спросил Зеленский.
Американский лидер ответил, что постарается приехать, отметив что знает много «великолепных» людей с Украины, передает «Интерфакс».
Ранее украинский президент заявил о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется, так как сначала надо наладить работу вчетвером, а уже «потом посмотрим».
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