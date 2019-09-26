Владимир Зеленский ждет Дональда Трампа на родине

Глава Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Дональда Трампа в гости к себе на родину.

«Я знаю, что вы никогда не были на Украине, ваш предшественник тоже не нашел времени для визита. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?» — спросил Зеленский.

Американский лидер ответил, что постарается приехать, отметив что знает много «великолепных» людей с Украины, передает «Интерфакс».

Ранее украинский президент заявил о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется, так как сначала надо наладить работу вчетвером, а уже «потом посмотрим».