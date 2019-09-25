Украина не захотела видеть США в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется. Так он прокомментировал возможность их присоединения к Украине, России, Франции и Германии.

По словам украинского лидера, для начала надо наладить работу вчетвером, а уже «потом посмотрим», пишет Russia Today.

Встреча в «нормандском формате» на высшем уровне должна пройти в ближайшие недели. Как отмечал ранее украинский президент, у него есть некий новый план по урегулированию ситуации в стране.

Кроме того, Киев надеется на финансовую поддержку Штатов, но «просить» у Вашингтона ничего не собирается. По его мнению, «просить – это точно не про Украину».

Он отметил, что «Украина – новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь».

Ранее Владимир Зеленский призвал иностранный бизнес инвестировать в Украину. Гарантом вложений будет сам глава государства.