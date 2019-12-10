Владимир Зеленский не хочет называть Россию агрессором

Достичь прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе Киев сможет только при условии, что будет найден формат диалога с Москвой.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, необходимо искать способы договориться, а не «плевать в кого-то». «Нам с вами нужен результат, я так думаю… Если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам надо найти формат диалога, который будет более или менее корректным». Таким образом, украинский лидер ответил на вопрос журналистов, почему он редко называет Россию и ее президента Владимира Путина агрессором.

Также Зеленский сообщил, что поручил главе генштаба Хомчаку предложить три точки для разведения войск в Донбассе, чтобы улучшить гуманитарную обстановку, пишет «Лента.Ру».

Во французской столице завершен первый за три года саммит «нормандской четверки», где состоялась долгожданная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По итогам переговоров были сделаны несколько заявлений.

Читайте нас в мобильном приложении