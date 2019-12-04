Владимир Зеленский хочет обмена «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца года будет произведен обмен заключенными по схеме «всех на всех».

По словам Зеленского, часть пленных удалось вернуть, но не всех. Президент считает этот вопрос очень важным и хочет, чтобы украинцы встречали Новый Год со своими близкими на Родине.

Украинский лидер надеется обсудить эту тему на встрече в «нормандском формате», 9 декабря в Париже, пишет «Коммерсант».

Ранее Владимир Зеленский назвал двусторонние отношения Киева и Москвы «очень сложными». При этом он отметил, что диалог будет «начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров».

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