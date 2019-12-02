Зеленский хочет поговорить о газе на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вопрос транзита российского газа на встрече «нормандской четверки».

По словам Зеленского, транзит газа ежегодно приносит в бюджет Украины до $3 млрд. При этом это не только экономический, но и политический вопрос. Украинский президент надеется подписать с Россией соглашение о транзите газа на 10 лет.

Также Зеленский понимает, что «Северный поток-2» ослабил позицию Украины на переговорах, и го беспокоит продолжающееся строительство газопровода, пишет «Russia Today».

Ранее стало известно о вопросах, которые планирует поднять Киев на саммите в «нормандском формате».

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, украинская сторона поднимет три основных вопроса: возвращение украинских военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и контроль над участком российско-украинской границы.

Читайте нас в мобильном приложении