Владимир Зеленский будет в каждом российском телевизоре

На ТНТ 11 декабря начнется показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

В сериале нынешний президент Украины сыграл учителя истории Василия Голобородько, который недоволен состоянием страны. В порыве гнева он произносит речь, в которой грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю, наконец, позволить жить так, как живет президент. Этот монолог записывают ученики и выкладывают в сеть. После чего герой Зеленского становится популярным и выигрывает на президентских выборах.

Сериал «Слуга народа» с оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти стал самым успешным проектом на украинском телевидении, пишет «Коммерсант».

По итогам подсчетов, 23 апреля 2019 года, большинство голосов набрал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,22% избирателей.

Ранее сообщалось, что российская журналистка Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он ответил на телефонный звонок, однако продолжать разговор деликатно отказался.

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