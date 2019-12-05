Журналистка Ольга Скабеева позвонила Владимиру Зеленскому

Российская журналистка Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он ответил на телефонный звонок, однако продолжать разговор деликатно отказался.

В начале разговора Скабеева извинилась перед Зеленским за то, что отвлекает его от работы. «Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось», — отметил президент. В момент звонка он находился на совещании и предупредил, что включена громкая связь. Но убедившись, что ничего не случилось и разговор не срочный, он повесил трубку, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко депутат толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Он мешал ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах и требовал вернуть Крым Украине.

Читайте нас в мобильном приложении