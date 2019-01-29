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Унизившего журналистку от РФ депутата Рады наградят в Эстонии

Унизившего журналистку от РФ депутата Рады наградят в Эстонии

Украинский депутат Борислав Береза, который на днях оскорбил и толкнул российскую журналистку на полях ПАСЕ, получит госнаграду в Эстонии. Его отметят за активную помощь в решении проблем предпринимателей в стране.

Береза попал в перечень лауреатов госнаград, который утвердила президент Керсти Кальюлайд в честь 101-ой годовщины декларации независимости республики. Он будет награжден орденом «Крест Маарьямаа IV степени» за эффективную помощь в решении проблем Эстонии, в том числе в области предпринимательства.

В числе других деятелей, удостоившихся награды, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко депутат толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву. Он мешал ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах и требовал вернуть Крым Украине.

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