Владимир Путин встретится с лидерами думской оппозиции
Президент России Владимир Путин принял предложение партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» об отмене муниципального фильтра.
Таким образом, президент Путин согласился на встречу с руководителями оппозиционных фракций Государственной Думы.
«Я предложил, президент согласился собраться со всеми лидерами, а мы, три лидера, кроме "Единой России", вносили [предложение] отменить порог»,— приводит слова руководителя КПРФ Геннадия Зюганова «Коммерсант».
Ранее господин Путин согласился рассмотреть предложение об изменении избирательной системы.
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