Владимир Путин встретится с лидерами думской оппозиции

Президент России Владимир Путин принял предложение партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» об отмене муниципального фильтра.

Таким образом, президент Путин согласился на встречу с руководителями оппозиционных фракций Государственной Думы.

«Я предложил, президент согласился собраться со всеми лидерами, а мы, три лидера, кроме "Единой России", вносили [предложение] отменить порог»,— приводит слова руководителя КПРФ Геннадия Зюганова «Коммерсант».

Ранее господин Путин согласился рассмотреть предложение об изменении избирательной системы.