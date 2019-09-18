Путин готов изменить избирательную систему в стране

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть предложения лидера КПРФ Геннадия Зюганова об изменении выборной системы. Об этом стало известно после их встречи в Кремле.



Геннадий Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.

По его словам, фракция КПРФ готова внести поправки в избирательное законодательство после одобрения лидера страны.

Изменения должны быть направлены на создание цельной выборной системы, «где бы было и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», считает глава КПРФ, пишет «Коммерсант».

Так одним из новшеств в избирательном процессе стало электронное голосование на выборах в Мосгордуму. Правда, судя по всему, внедрено повсеместно оно пока не будет.

Ранее Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что в будущем он надеется воспользоваться электронным голосованием. Это позволит отдавать свой голос одновременно со всеми, независимо от того, где человек находится.