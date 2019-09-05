Глава СПЧ надеется на введение электронного голосования на выборах

Глава СПЧ Михаил Федотов досрочно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Они состоятся 8 сентября.

Правда, по словам правозащитника, в будущем он надеется воспользоваться электронным голосованием. Это позволит отдавать свой голос одновременно со всеми, независимо от того, где человек находится, пишет «РИА Новости».



Федотов воспользовался правом проголосовать заранее, потому что 8 сентября он будет находиться в Башкирии и работать в составе мониторинговой группы СПЧ, наблюдающей за ходом выборов.

В преддверии единого дня голосования действующий мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи.