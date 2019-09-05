Глава СПЧ надеется на введение электронного голосования на выборах

Глава СПЧ надеется на введение электронного голосования на выборах

theins.ru

Глава СПЧ Михаил Федотов досрочно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Они состоятся 8 сентября.

Правда, по словам правозащитника, в будущем он надеется воспользоваться электронным голосованием. Это позволит отдавать свой голос одновременно со всеми, независимо от того, где человек находится, пишет «РИА Новости».


Федотов воспользовался правом проголосовать заранее, потому что 8 сентября он будет находиться в Башкирии и работать в составе мониторинговой группы СПЧ, наблюдающей за ходом выборов.

В преддверии единого дня голосования действующий мэр столицы Сергей Собянин решил повысить минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи.

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Места: Москва
События: общество
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