Владимир Путин уволил одиннадцать генералов

Владимир Путин уволил одиннадцать генералов

фото: Inforesist.ru

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

В том числе отправлен в отставку первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Александр Мельников. В сентябре он был арестован по обвинению в мошенничестве на 100 млн руб.

Всего указом президента России от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре - МВД и один - СК.

При этом Владимир Путин присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 16 сотрудникам МВД, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что заместителя начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковника Халила Арсланова обвиняют в причастности к хищению более 2 млрд рублей. Как стало известно, одним из эпизодов мошенничества была поставка в войска китайской техники под видом российских разработок.

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