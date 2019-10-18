Генерал менял этикетки и выдавал технику КНР за российскую

Заместителя начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковника Халила Арсланова обвиняют в причастности к хищению более 2 млрд рублей. Как стало известно, одним из эпизодов мошенничества была поставка в войска китайской техники под видом российских разработок.

По данным следствия, на технике меняли этикетки. Ущерб от этого оценивается в 2,2 млрд рублей.

Хищения выявили в ходе расследования дела в отношении топ-менеджеров АО «Воентелеком». Гендиректор компании вместе с сообщниками с 2013 по 2017 годы похитил 460 млн рублей в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием.

Обвинения Арсланову предъявили в больничной палате – туда он попал вместо суда и СИЗО. У генерала зафиксировали признаки гипертонического криза, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось о задержании начальника полиции района Дорогомилово.