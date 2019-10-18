Начальника полиции района Дорогомилово задержали за взятку

Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово задержали. Их подозревают в получении взятки на сумму 3,5 млн рублей.

В пресс-центре МВД сообщили, что в Москве при получении взятки суммой в 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска.

По предварительной информации, эти деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн рублей.

В настоящее время материалы в отношении офицеров переданы следствию. Выясняются другие участники коррупционной схемы, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что высокопоставленному сотруднику ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере, приносили деньги прямо на работу. Он получал доллары через посредников у входа в здание на Лубянке.