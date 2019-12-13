Путин не смог назвать главное событие текущего года

Глава России Владимир Путин не смог назвать сотрудникам предприятия «КАМАЗ» самое значимое событие уходящего 2019 года. Однако в грядущем году, по мненю президента, им станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает ФБА «Экономика сегодня», российский лидер считает текущий год «трудовым». Сейчас важно его проанализировать, подчеркнул Путин, и потом уже думать о том, что стало важным событием в жизни России и каждого отдельно взятого россиянина.

Ранее, в ходе той же встречи с работниками завода, Путин выразил опасение последствиями искусственного снижения ставок по ипотеке. Глава государства полагает, что это может повлиять на инфляцию.

Читайте нас в мобильном приложении