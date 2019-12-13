Путин опасается последствий снижения ставки по ипотеке

Искусственное снижение ставок по ипотеке может повлиять на инфляцию, заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими завода в Набережных Челнах. По его словам, снижение ключевой ставки Центробанка влияет на кредитную ставку в коммерческих банках.

«Но ускоренными темпами, искусственно, это очень опасно делать в масштабах всей страны, потому что это может повлиять на экономику в целом, может подтолкнуть ту же самую инфляцию», — цитирует главу государства «Интерфакс.Недвижимость».

Путин подчеркнул, что ставка по ипотеке превышает ключевой показатель ЦБ на 2-3%. Сейчас ипотечная ставка находится в районе 9%, а главная цель в ближайшие годы — сократить ее до 7,9%, отметил президент.

Ранее Сбербанк запустил программу дешевой ипотеки для военных, которая позволит им приобрести жилье по сниженной до 8,8% годовых ставке. Это на 0,4 процентного пункта ниже средней.

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