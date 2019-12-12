Владимир Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием главы государства.

Также глава Владимир Путин может проехать поездом по Крымскому мосту 23 декабря, а в ночь с 24 на 25 декабря по мосту пройдет первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь, пишет «Лента.Ру».

Стоимость билета на поезд из Москвы до Симферополя в купе - от 2966 руб, места в вагоне СВ - 9552 руб, время в пути займет 33 часа. Из Санкт-Петербурга можно будет доехать до Севастополя за 43,5 часа, билет в плацкартном вагоне обойдется в 3500 руб, в купейном - в 3900 руб.

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