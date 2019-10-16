Владимир Путин пригласил Реджепа Эрдогана в Россию

Владимир Путин пригласил Реджепа Эрдогана в Россию

inforesist.org

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом. В пресс-службе Кремля сообщили, что это приглашение было принято.

«Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято», - отмечается в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, пишет «РИА Новости».

В сообщении отмечается, что президенты двух стран высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и подтвердили свою приверженность в обеспечении территориальной целостности арабской республики.

Ранее сообщалось, что турецкие военные начали пересекать границу с Сирией для проведения операции по созданию зоны безопасности. Анкара хочет оттеснить курдов от турецко-сирийской границы.

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