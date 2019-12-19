Владимир Путин приедет во Францию на захоронение генерала

Президент России Владимир Путин приедет на торжественное захоронение останков соратника Наполеона — генерала Шарля Этьена Гюдена во Франции.

Встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном должна пройти в апреле 2020 года. Практически через месчц российский прзеидент вновь встретится со своим визави из Пятой республики: он посетит в Москву на 75-летие Победы.

По словам президента Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского, сейчас Париж ждет, когда Кремль обозначит удобную для российского лидера дату.

Генерал Шарль Этьен Гюден во время Отечественной войны 1812 года участвовал в Смоленском сражении и в результате ранения скончался. Место его захоронения считалось утраченным, однако в 2019 году во время раскопок в Смоленске археологам удалось обнаружить его прах, сообщают «Известия».

Ранее Эммануэль Макрон назвал три возможных сценария развития России. В будущем РФ и Евросоюз смогут выстроить новую сбалансированную модель. отношений.

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