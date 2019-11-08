Эммануэль Макрон назвал сценарии развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал три возможных сценариях развития России. В будущем РФ и Евросоюз смогут выстроить новую сбалансированную модель отношений.

Первый сценарий - Россия должна восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако Макрон считает, что пока у России не хватает экономической мощи и численности населения.

Вторым вариантом развития президент Франции назвал «евразийскую модель». При этом он отметил, что в регионе уже есть доминирующая страна - Китай.

Третий сценарий развития России предполагает сбалансированное сотрудничество с Европой. Эта стратегия поможет европейским странам изменить свое отношение к российской стороне в лучшую сторону, пишет «РИА Новости».

Также Макрон заявил о намерении пересмотреть свои отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в ходе беседы обсудили урегулирование кризиса на востоке Украины.