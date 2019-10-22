Франция и Россия призвали к разводу сил на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в ходе беседы обсудили урегулирование кризиса на востоке Украины.

Политики согласны с необходимостью развода сил и средств на двух участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское при отсутствии альтернативы минским соглашениям.

Путин и Макрон обсудили усилия, которые предпринимает Россия для стабилизации ситуации в Сирии. В том числе о мерах по установлению контактов между конфликтующими сторонами, пишет «Коммерсант».

Ранее немецкие СМИ написали, что Владимиру Путину удалось одержать «победу без войны» в Сирии. Ситуация вокруг сирийского Курдистана резко изменила обстановку не только в регионе, но и в мире.