Президенту России Владимиру Путину удалось одержать «победу без войны» в Сирии. Ситуация вокруг сирийского Курдистана резко изменила обстановку не только в регионе, но и в мире.

По мнению журналиста немецкой газеты Die Welt Михаэля Штюрмера, решения Дональда Трампа вывести войска с территории республики и наложить санкции на Турцию выглядят необдуманными. Теперь никто не помешает Москве вести в регионе «большую игру», пишет «Russia Today».

Также Штюрмер отметил, что после того, как американские спецподразделения спешно эвакуировали свои базы по приказу Дональда Трампа, «покинутые ими территории занимали русские».

Ранее сообщалось, что американские войска выходят из сирийского города Манбидж, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями. Происходит это в свете наступления турецкой армии.

Отмечается, что американские войска выходят из Манбиджа в спешном порядке, фактически это было похоже на сдачу города российской армии.