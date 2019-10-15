Американцы сдали сирийский город войскам РФ

Американцы сдали сирийский город войскам РФ

cont.ws

Американские войска выходят из сирийского города Манбидж, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями. Происходит это в свете наступления турецкой армии.

Отмечается, что американские войска выходят из Манбиджа в спешном порядке, фактически это было похоже на сдачу города российской армии.

При этом перед американскими военными стоит задача взять с собой как можно больше инвентаря и уничтожить все важное оборудование, не подлежащее транспортировке, пишет «Лена.Ру».

Американские солдаты слишком долго находятся в Сирии, воюя без какой-либо цели, и их нужно вернуть домой. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.

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