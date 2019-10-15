Американцы сдали сирийский город войскам РФ

Американские войска выходят из сирийского города Манбидж, их руководство будет способствовать занятию там позиций российскими подразделениями. Происходит это в свете наступления турецкой армии.

Отмечается, что американские войска выходят из Манбиджа в спешном порядке, фактически это было похоже на сдачу города российской армии.

При этом перед американскими военными стоит задача взять с собой как можно больше инвентаря и уничтожить все важное оборудование, не подлежащее транспортировке, пишет «Лена.Ру».

Американские солдаты слишком долго находятся в Сирии, воюя без какой-либо цели, и их нужно вернуть домой. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.