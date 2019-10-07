Трамп решил вывести США из «бесконечных» войн в Сирии
Американские солдаты слишком долго находятся в Сирии, воюя без какой-либо цели, и их нужно вернуть домой. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
Он напомнил, что США планировали находиться в Сирии только 30 дней. Вместо этого военные из США погрузились в конфликт и сражаются в САР без видимой цели.
По мнению Трампа, пришло время вернуть солдат домой и «выйти из нелепых и бесконечных войн». Он также отметил, что справиться с ситуацией в САР должны страны, заинтересованные в мирной обстановке. Он отнес к таким государствам Иран, Ирак и Россию, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что в Сирии испытали российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей».
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