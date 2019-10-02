С-500 «Прометей» успешно испытали в Сирии

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. В ходе проверки были выявлены неполадки, которые оперативно устранены.

Сейчас испытания завершены, они признаны успешными.

Вся военная техника перед запуском в серию испытывается в жестких климатических и технических условиях. Сирия в этом смысле является идеальным полигоном — там всегда жарко и пыльно. Проверка всех систем в таком режиме позволяет выявить недостатки, которые позже устраняются, пишут «Известия».

С-500 — уникальная система ПВО/ПРО дальнего радиуса действия, способная уничтожать баллистические цели, авиацию, крылатые ракеты и даже спутники. Предполагается, что российский ЗРК сможет поражать самолёты-невидимки и перспективные образцы ракетного оружия с новейшей аппаратурой преодоления ПРО.