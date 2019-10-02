С-500 «Прометей» успешно испытали в Сирии
Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. В ходе проверки были выявлены неполадки, которые оперативно устранены.
Сейчас испытания завершены, они признаны успешными.
Вся военная техника перед запуском в серию испытывается в жестких климатических и технических условиях. Сирия в этом смысле является идеальным полигоном — там всегда жарко и пыльно. Проверка всех систем в таком режиме позволяет выявить недостатки, которые позже устраняются, пишут «Известия».
С-500 — уникальная система ПВО/ПРО дальнего радиуса действия, способная уничтожать баллистические цели, авиацию, крылатые ракеты и даже спутники. Предполагается, что российский ЗРК сможет поражать самолёты-невидимки и перспективные образцы ракетного оружия с новейшей аппаратурой преодоления ПРО.
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