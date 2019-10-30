Владимир Путин посетит Венгрию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин 30 октября посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В повестке переговоров — сотрудничество в энергетической сфере, строительство АЭС, защита христианских меньшинств на Ближнем Востоке и совместный выход на рынок Египта. Также лидеры двух стран обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.

Венгрия одна из немногих стран Европы, которая проводит лояльную политику в отношении России и выступает с критикой антироссийских санкций, пишет «Regnum».

Венгрия поддерживает хорошие отношения с Россией, не собираясь «разводиться» с Западом.