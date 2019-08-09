Рациональный Будапешт. Соединяя берега Европы

Этой осенью ожидается визит президента РФ Владимира Путина в Будапешт. Российский лидер приезжает в Венгрию почти каждый год. На фоне санкционного режима оношения с этой европейской страной можно назвать тёплыми в силу ряда политических и экономических причин. Венгрия — одно из немногих западных государств, которое пытается сохранять баланс между верностью «евроатлантическому единству» и стремлением более тесно сотрудничать с Москвой.

«Союзник Путина»

Что объединяет Россию и Венгрию? Будапешт (в отличие от остальной Европы) не испытывает пиетета к постмайданной власти, которая проводит насильственную украинизацию регионов, где компактно проживают этнические мадьяры. После государственного переворота в феврале 2014 года венгерские консульства активизировали выдачу паспортов и заблокировали процесс интеграции Украины в НАТО.

Вполне справедливо Киев почуял опасность сепаратизма и взрыва новой этнополитической бомбы, но уже на западе страны. В итоге венграм пошли на уступки в сфере языка. Будапешт прекратил раздавать мадьярам паспорта в консульствах — теперь их можно получить только на территории Венгрии. Однако конфликт явно не исчерпан, так как Киев при Владимире Зеленском пока не отказался от тотальной «украинизации» и не отменил подписанный Порошенко закон в поддержку «мовы».

Есть ли у Венгрии территориальные претензии к Украине наподобие тех, которые существуют у нашей страны? Скорее всего, да, и в Киеве об этом прекрасно знают. По понятным причинам данный вопрос отсутствует в публичной повестке дня Будапешта, но тема территориальных притязаний невольно объединяет Венгрию с Россией.

Большой интерес Будапешт испытывает к энергетическому потенциалу нашей страны. Венгрия давно жаждет получать российский природный газ в обход Украины. Сейчас она готова присоединиться к «Турецкому потоку», а до начала его строительства обсуждала с Москвой вариант получения топлива из «Северного потока-2».

Также Венгрия стремится импортировать российские технологии мирного атома. Будапешт намерен построить с помощью «Росатома» новую АЭС. Таким образом в стране будут работать две атомные станции: Пакш и Пакш-2. Все основные документы уже подписаны. На текущий момент идёт согласование сроков старта строительства.

Венгрия несёт убытки из-за действия антироссийских санкций. С 2014 года, по подсчётам властей страны, Венгрия потеряла 7 миллиардов долларов. Это достаточно чувствительная сумма для небольшой венгерской экономики. Будапешт рассчитывает восстановить в РФ экспорт сельхозпродукции

В составе ЕС Венгрия считается «особым» членом. С 2010 года правительством страны руководит консерватор Виктор Орбан. По европейским меркам он придерживается радикально националистических взглядов. Например, Орбан категорически отказался принимать нелегальных мигрантов, которые хлынули в Европу в 2015-2016 годы.

Более того, премьер-министр называют свою страну оплотом христианской культуры в Европе. На пресс-конференции в январе 2019 года он заявил следующее: «В Евросоюзе будут две цивилизации. Одна — смешанная мусульманско-христианская на Западе, другая — традиционная европейско-христианская в Центральной Европе».

В июне 2018 года парламент страны внёс в конституцию пункт об обязанности государства «защищать христианскую культуру»

Политика Орбана вызывает серьёзное отторжение у правящих либеральных кругов западных государств, включая США. Венгерского премьера постоянно критикуют за авторитаризм и попрание основ демократии. Наиболее разгорячённые умы называют Орбана «союзником Путина» и обвиняют его в стремлении подорвать единство ЕС из-за «российского влияния».

Крах ЕС — не в интересах Венгрии

Антиукраинские и антиевропейские действия Будапешта явно льстят элите и «патриотической общественности» нашей страны. У отечественной пропаганды заявления Орбана вызывают порой приступ бурного восторга. Очень часто можно встретить мнение, что венгерский премьер является представителем «нового европейского политического класса», который ориентирован (как и Путин) на «сбережение своего народа» и потому не намерен потакать евробюрократии.

Отсутствие у Орбана антироссийской риторики федеральные СМИ выдают за понимание «важности роли России». Дескать, венгерский премьер умнее остальных, и не позволяет отпускать колкости в адрес Москвы. Орбан действительно часто встречается с Путиным и не скуп на комплименты. Но можно ли на самом деле говорить о том, что РФ обрела некую опору в ЕС в лице Будапешта?

С одной стороны, Орбана есть за что похвалить. В отличие от других правых политиков он умеет сочетать популизм, опьяняюще действующий на венгерское национальное самосознание, с реальными делами. Это видно по неплохим экономическим результатам, которых добилась страна с 2010 года.

На внешней арене Орбан старается действовать в национальных интересах Венгрии. Он понимает, что присоединение Крыма и война в Донбассе не представляют угрозы безопасности Венгрии. Скорее, наоборот, ослабление украинской государственности может принести определённую выгоду Будапешту, продолжающему (на всякий случай) раздавать мадьярам паспорта в Закарпатье

Не выгодны Венгрии и антироссийские санкции. Тем более партнёры по ЕС не в состоянии обеспечить страну энергоресурсами и электричеством по приемлемым ценам.

В сегодняшней ситуации у Москвы и Будапешта достаточно много точек соприкосновения. Однако со стороны РФ глупо ожидать, что Венгрия пойдёт на серьёзную конфронтацию с ЕС по вопросу тех же санкций. Об этом в МИД страны повторяли неоднократно.

Будапешт не станет той силой, которая «развалит» ЕС, просто потому что крах Евросоюза не в интересах Венгрии. Достаточно жёсткая антиевропейская риторика Орбана — это прежде всего «продукт для внутреннего потребления», а подчёркнуто тёплые отношения с РФ — в большей степени инструмент давления на Брюссель

Венгрия, по сути, выторговывает себе определённые преференции в единой европейской семье. Это касается, в том числе миграционного вопроса, который по-прежнему очень остро стоит в Европе. В Будапеште понимают, что нелегальные мигранты работать не будут и станут обузой для госбюджета (это видно на примере Германии).

Отсюда — громогласные заявления Орбана об особой роли Венгрии в сохранении христианской культуры и соответствующие поправки в конституцию. В реальности Будапешт не хочет содержать приезжих и разгребать потом проблемы с безопасностью.

Наивно рассуждать о том, что Венгрия когда-либо выйдет из НАТО (или её оттуда выгонят) или поможет России заблокировать перспективу членства Украины в этом блоке. Пребывание в составе Североатлантического альянса никак не мешает Будапешту вести «строптивую» политику, действуя в собственных интересах

Иными словами, если перед Венгрией будет стоять выбор между Россией и Западом, то Орбан, не моргнув глазом, встанет на сторону презираемой им «христианско-мусульманской цивилизации».

Исторический осадок без русофобии

Не стоит забывать, что между Россией и Венгрией отсутствуют культурная общность и дружественные исторические связи.

Мадьяры не могут простить России подавление восстания 1848-1849 годов против австрийского императора и ввод советских войск в Будапешт в 1956 году. В свою очередь русские помнят про зверства венгерских соединений в годы Великой Отечественной войны

Накал страстей и количество взаимных обид между Россией и Венгрией не такие зашкаливающие, как в российско-польских отношениях. Но определённый неприятный осадок остался, причём у венгров он возведён в культ — в центре Будапешта множество напоминаний о событиях 1956 года.

Восстание против социализма советского типа — важная составляющая венгерского национального самосознания. Бунтари воспринимаются как герои, а советские войска на официальном уровне признаны «оккупантами». Такая однозначная трактовка процветает в Венгрии, несмотря на то, что достоверных данных о причинах и ходе боёв совсем немного.

Без сомнения, к мятежу 1956 года привела недальновидная политика Москвы, которая не учитывала специфику венгерского общества и экономики. Однако СССР не хотел кровопролития и пытался разрешить кризис мирным способом. 23 октября 1956 года Москва вернула на пост главы правительства популярного в народе Имре Надя

Также мадьяры не любят вспоминать о том, что по просьбе Надя коммунистическое ополчение Будапешта сложило оружие и было тут же перебито вооружёнными повстанцами. В столице республики происходил, по сути, гражданский конфликт. Например, на стороне бунтовщиков находилась часть полицейских города, другие силовики — выступили в поддержку «оккупантов».

Венгрия не была и не будет союзником или «стратегическим партнёром» России. Несмотря на свой «особый» статус в Западном мире, Будапешт находится в орбите влияния ЕС и НАТО

Вряд ли в интересах Венгрии видеть Россию сильным и процветающим государством. Однако поведение Орбана демонстрирует другим европейским странам возможность активного диалога с РФ на основе взаимных экономических интересов. Венгерское правительство не страдает русофобией из-за исторических комплексов и «аннексии» Крыма. Будапешт проводит рациональную политику, осознавая преимущества от сближения с Россией.