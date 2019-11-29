Владимир Путин попросил регионы разобраться с мигрантами

Власти должны продумать эффективные меры по социальной адаптации мигрантов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике.

Президент попросил «руководителей всех без исключения регионов держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национально-культурные общественные объединения».

«Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жёстко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений», — приводит слова главы государства РАПСИ.

Ранее сервис поиска работы и сотрудников Worki выяснил, что россияне готовы получать меньше мигрантов за одну и ту же деятельность.

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