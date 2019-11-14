Россияне согласны получать меньше мигрантов

Мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне. Разница более заметна по тем вакансиям, которые предполагают работу с людьми.

Это показало исследование сервиса поиска работы и сотрудников Worki. Специалисты проанализировали 1,7 млн откликов кандидатов по вакансиям грузчик, кассир и водитель.

Наибольший разрыв между требованиями россиян и трудовых мигрантов наблюдается на должности водителя. Жители России готовы работать за 47 тыс. рублей, приезжие – за 54,5 тыс., сообщает «ПолитЭксперт».

Минимальная разница в требованиях к зарплатам наблюдается в Москве. Она составляет 1,6%.

Ранее сообщалось, что мигрантам в России ограничат доступ к ряду профессий для защиты национального рынка труда.

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