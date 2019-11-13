Мигрантам в России ограничат доступ к некоторым профессиям

Российским регионам предложено ограничивать мигрантам доступ к некоторым профессиям.

Минтруд подготовил проект закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Как следует из документа, главы регионов получат возможность ограничивать доступ к некоторым профессиям для мигрантов.

В настоящее время губернаторы могут регулировать численность приезжих в своем регионе изменением стоимости патента и запретом ряду фирм, например, строительным, брать их на работу. Остальные моменты контролирует российское правительство, сообщают «Известия».

В Министерстве труда говорят, что данная инициатива необходима для защиты «национального рынка труда». В ведомстве отмечают, что в январе текущего года в стране мигранты составили не более 2,2% рабочей силы.

Тем временем, приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен поставить рекорд за последние 10 лет. Среди стран бывшего СССР больше всего приезжают из Казахстана. Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов.

Читайте нас в мобильном приложении