Названа доля мигрантов в населении России

Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен поставить рекорд за последние 10 лет. Среди стран бывшего СССР больше всего приезжают из Казахстана.

Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов.

Первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 млн человек. На втором месте Саудовская Аравия – более 37 млн. Россия по этому показателю делит третье место с Германией: около 12 млн мигрантов, пишет «Лента.Ру».

Также высокий процент мигрантов наблюдается в Канаде, Австралии, Гонконге, Израиле и Новой Зеландии. Большая их часть предпочитает жить в экономически развитых странах мира.

Ранее сообщалось, что Минздрав России хочет решить вопрос нехватки врачей с помощью мигрантов. Собственные специалисты могут покрыть потребность в медиках только на 4%.