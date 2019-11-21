Владимир Путин первым прокатился на МЦД
На Белорусский вокзал прибыл президент России Владимир Путин. Он будет участвовать в церемонии официального открытия двух маршрутов Московских центральных диаметров.
Движение запущено по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск». Владимир Путин проедет до остановки «Фили» на поезде отечественного производства «Иволга».
Протяженность двух маршрутов из Одинцово в Лобню и из Нахабино в Подольск через Москву составляет 132 километра. На диаметрах будет 57 станций, пишет «РИА Новости».
Московские центральные диаметры – проект реконструкции железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. Планируется построить 5 маршрутов, которые свяжут в сквозные диаметры 10 направлений железнодорожного узла.
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