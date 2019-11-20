Перечислены выгоды от запуска «наземного метро» в Москве

До конца месяца будут запущены два первых диаметра московского наземного метро. Они обеспечат москвичам экономию и удобство передвижения.

Об этом рассказала руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина. Два диаметра МЦД соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском.

Стоимость проезда сделают фиксированной по трем зонам и дадут возможность бесплатно пересаживаться с МЦД на метро и МЦК. С картой «Тройка» переход будет бесплатным в течение 90 минут. Пассажирам напомнили, что карту нужно валидировать не только на вход, но и на выход.

Стоимость проезда в центральной зоне составит 38 рублей, в пригороде – 45, а в дальней – 45 плюс 23 рубля за каждую следующую пригородную зону.

Для перехода на МЦД сделают удобную навигацию: указатели будут располагаться в метро и на станциях РЖД. На данный момент установлены более 100 тыс. элементов навигации, передает телеканал «360».

Московские центральные диаметры – проект реконструкции железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. Планируется построить 5 маршрутов, которые свяжут в сквозные диаметры 10 направлений железнодорожного узла.

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