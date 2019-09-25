Владимир Путин обвинил Центробанк в «подкрутке» инфляции

Одной из причин снижения инфляции в стране стала «подкрутка» показателей макроэкономики Центробанком, заявил глава России Владимир Путин .

По словам президента, Банк России пошел на это в ожидании прихода в экономику 700 миллиардов рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

«Сейчас мы видим, что инфляция будет уже ниже 4% от целевого значения в начале октября и уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года», — заявил в ходе своего доклада глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он отметил, что инфляция снижается даже быстрее тех ожиданий, которые он лично озвучивал летом 2018 года.

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — заявил в ответ президент Путин.

Центробанк эту ситуацию комментировать отказался, передают «Ведомости».

Ранее Максим Орешкин уверял, что инфляция не «приближается к целевому уровню», а опускается ниже него и по итогам года составит лишь 3,8%. Как это возможно при значительном снижении курса рубля и фактическом росте стоимости услуг ЖКХ заметно выше заявленного, он уточнять не стал.