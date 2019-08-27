Россия построила бесчеловечную экономику. Кто изменит ситуацию?

26 августа президент России Владимир Путин собрал в Кремле свою экономическую свиту, из которой совсем недавно выпал советник Сергей Глазьев, переведенный на мифическую должность министра несуществующего государства. Так что у президента собрались глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, советник президента Андрей Белоусов и почему-то глава президентской администрации Антон Вайно, ни в какой экономической деятельности вроде бы не замеченный.

Очень недовольно морщась, почти не глядя на собравшихся, постоянно заглядывая в бумажку, президент огласил ряд основных цифр по итогам первого полугодия и сообщил, что, «несмотря на рост зарплат, реальные доходы людей растут медленно, и такое положение не может не вызывать беспокойство». Создалось впечатление, что все присутствующие глубоко несимпатичны президенту, но других министров у него уже нет.

Кредитное противостояние

На самом деле совещание было посвящено реально наболевшей проблеме – развитию реального сектора экономики, но в СМИ попал именно пассаж о реальных доходах, тем более что вечером того же дня Министерство экономического развития, словно в подтверждение слов президента, снизило прогноз роста реальных располагаемых доходов в 2019 году с 1,0% до 0,1%.

Также Орешкин оказался святее папы и сообщил, что инфляция не «приближается к целевому уровню», а опускается ниже него и по итогам года составит лишь 3,8%. Как это возможно при значительном снижении курса рубля и фактическом росте стоимости услуг ЖКХ заметно выше заявленного, не уточняется.

Одновременно министр экономического развития, главный показатель качества работы которого – рост ВВП, – изящно перевел стрелки, предсказав рецессию (снижение ВВП) в 2021 году из-за чрезмерного потребительского кредитования. Уже не в первый раз министр вызывает в Кремле тревогу прогнозом потрясений как раз на критический год выборов в Государственную Думу, когда явно придется разрушать сложившуюся четырехпартийную систему. При этом Орешкин подчеркивает, что в возможных неудачах виноват не он, а Эльвира Набиуллина, контролирующая банковскую сферу и не принимающая должных мер по ограничению кредитования.

Всем, кто интересуется этой проблемой, памятен обмен уколами на Петербургском экономическом форуме, когда Орешкин и Белоусов назвали потребительские кредиты одной из главных проблем страны, а Силуанов и Набиуллина – едва ли не локомотивом ее экономики. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, а стало быть, в этом квартете две скрипки – явно лишние. Но какие?

И снова провал

В 2020 году, по мнению экспертов Минэкономразвития, произойдет «смена фазы кредитного цикла» – вместо роста потребления кредитная ловушка приведет к его снижению, так как доходы просто не позволят людям покупать что-либо сверх самого необходимого. Вообще, весь этот макропрогноз оказался очень жестким наездом людей Орешкина на Центробанк. Так, прогноз по инфляции на 2020 год понижен до 3,0% – низкая деловая активность не компенсирует смягчение денежно-кредитной политики, то есть планируемое добавление ликвидности на рынок. Между тем российское правительство совсем не стремится бороться с инфляцией, пресловутые 4% считаются у нас идеальным показателем, ниже которого опускаться почему-то не стоит.

Практически все ключевые параметры, включая рост инвестиций в основной капитал, в обновленном документе Минэкономразвития снижены, то есть люди Орешкина признают провал утвержденных ранее планов. Зато повышен прогноз по бедности. Заложена надежда на снижение роста потребительского кредитования с нынешних 20% в год до 4%, но верится в это слабо.

Человеческий фактор

Реальные располагаемые доходы – это те несколько тысяч рублей, которые остаются у нас с вами после всех обязательных платежей – налогов, страховых взносов и оплаты коммунальных услуг. Считается, что главная обязанность государства – чтобы люди в нем жили хорошо.

Именно для этой цели мы согласны отдавать часть денег на налоги, именно для этого перечисляем значительные суммы в страховые фонды. Но правительство занимается чем угодно, только не работой в этом направлении. У нас есть национальные проекты, есть таргет по инфляции, есть объемы движения капиталов, остались еще какие-то инвестиции в основной капитал, есть много чего.

Но все это – за счет простых людей и во многом вопреки интересам этих простых людей, которые хотят уже просто перестать на кассе магазина откладывать булочку и пшенку, поскольку не хватает взятых с собой денег.

Нам нужна «экономика человека», и замечание Путина в этом плане можно было бы назвать совершенно верным, если бы оно в разных формах не звучало десятки раз за последние годы без всяких видимых последствий. Наше отставание по фактическим доходам от показателей предвоенного 2013 года продолжает нарастать, пока Силуанов рапортует о наполнении бюджета, а Набиуллина об инфляционных таргетах.

На этом фоне вызывающий макропрогноз Минэкономразвития выглядит, с одной стороны, признанием поражения, с другой – глотком свежего воздуха, задорной молодой провокацией (министру недавно исполнилось 37 лет) погрязших в самоупоении представителей финансового блока.

Правда, Орешкин тут же все испортил: гордо назвал журналистам восемь мер для ускорения экономического роста, которые оказались банальными повторениями тезисов многочисленных стратегий Алексея Кудрина. Например, сколько лет мы твердим о «повышении эффективности функционирования государственного и квазигосударственного сектора» (третий пункт «списка Орешкина»), а улыбки на лицах Миллера, Сечина, Рогозина, Подгузова становятся шире и шире.

Потому что любая реформа в современной России должна быть в первую очередь кадровой, а этого пункта ни у Кудрина, ни у Орешкина как раз и нет.

Тем не менее Максим Станиславович, ранее казавшийся тенью своего бывшего шефа Силуанова, в этом году делает весомую заявку на то, чтобы в обозримом будущем стать лидером реформ – реформ настоящих, а не наболтанных в очередной раз на грязные видеокамеры кремлевского пула.