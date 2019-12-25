Владимир Путин назвал задачу номер один на 2020 год

Главной задачей для министров должно стать повышение доходов граждан. Об этом президент России Владимир Путин сказал на встрече с правительством по итогам года.

Глава государства считает недостаточными текущие темпы роста экономики и призвал сделать все для улучшения качества жизни и доходов россиян. Путин напомнил, что этому посвящены национальные проекты.

Президент отметил рост доходов граждан и реальных зарплат с третьего квартала 2019 года и призвал сохранить и усилить эту тенденцию, пишет ТАСС.

«Вот это задача номер один», - подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что в России создадут общую систему оплаты труды для учителей. Их оклады уравняют.

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