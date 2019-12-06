Российским учителям хотят выровнять зарплаты

У российских учителей по всей стране будет одинаковый оклад.

Необходимо привести к единому знаменателю их зарплату. Для этого необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Правительство попросили проработать этот вопрос. Реализация проекта, по мнению сенаторов, может занять около года.

Эксперты уверены, такая мера необходима. Более того, по их мнению, зарплата педагогов должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда, пишут «Известия».

Ранее депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому необходимо проводить психиатрическое освидетельствование для педагогов вузов раз в пять лет.

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