Единороссы хотят регулярно отправлять учителей на психпроверку

Депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому необходимо проводить психиатрическое освидетельствование для педагогов вузов раз в пять лет.

Авторами инициативы выступили парламентарии Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко, передает ФБА «Экономика сегодня». Они обосновывают необходимость нововведения повышением роста преступлений совершаемых преподавателями школ и вузов.

«Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти», – отмечается в проекте закона.

Напомним, в ноябре 2019 года преподавателя СПбГУ Олега Соколова задержали при попытке утопить в Мойке рюкзак с частями тела убитой им аспирантки Анастасии Ещенко. Историка арестовали до 8 января.

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