Владимир Путин назвал ошибку США

Владимир Путин назвал ошибку США

dw.com

Президент России Владимир Путин считает ошибкой тот факт, что доллар используют в качестве политического оружия. Поскольку такие действия подрывают доверие к этой валюте.

По его словам, Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но вынуждена себя обезопасить. США пытаются использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы, действия Вашингтона Путин посчитал большой ошибкой.

Президент России также отметил, что доллар всегда пользовался большим доверием и считался универсальным платежным средством, но сейчас мировые расчеты в долларах упали с 50 до 44 процентов, доверие к этой валюте падает.


При этом между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляются уже в рублях, пишет «РИА Новости».


Ранее Москва предложила перенести из США заседания Генассамблеи ООН. Теперь необходимо дождаться реакции международного сообщества. Такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации.

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Места: Россия, США
События: политика
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