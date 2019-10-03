Владимир Путин назвал ошибку США

Президент России Владимир Путин считает ошибкой тот факт, что доллар используют в качестве политического оружия. Поскольку такие действия подрывают доверие к этой валюте.

По его словам, Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но вынуждена себя обезопасить. США пытаются использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы, действия Вашингтона Путин посчитал большой ошибкой.

Президент России также отметил, что доллар всегда пользовался большим доверием и считался универсальным платежным средством, но сейчас мировые расчеты в долларах упали с 50 до 44 процентов, доверие к этой валюте падает.



При этом между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляются уже в рублях, пишет «РИА Новости».



Ранее Москва предложила перенести из США заседания Генассамблеи ООН. Теперь необходимо дождаться реакции международного сообщества. Такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации.