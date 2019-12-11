Владимир Путин хочет разгуляться в 75-летие Победы

Мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить повторения таких трагедий, как Великая Отечественная война, и достойно отпраздновать 75-летие Победы, заявил глава России Владимир Путин.

«Нужно подготовиться достойно, нужно отметить наших ветеранов, нужно сделать это таким мероприятиям, которое бы осталось в памяти многих людей, молодых людей, чтобы они и дальше понесли эту память о трагических, но в тоже время героических событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны» — цитирует президента «Интерфакс».

России «есть чем гордиться, нам есть что сохранять и нам есть куда и с чем идти дальше на основе этой памяти и того, что нам досталось в наследство от наших предков», добавил он.

Ранее в Минздраве вспомнили о ветеранах и призвали разработать программу поддержки для каждого из них. Отметим, что самому молодому ветерану сейчас — 93 года.

Читайте нас в мобильном приложении