В Минздраве вспомнили о помощи ветеранам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призвала разработать программу поддержки для каждого ветерана Великой Отечественной войны. Отметим, что самому молодому из них сейчас — 93 года.
По мнению политика, программа должна включать,в том числе, поддержку здоровья и социальную поддержку.
«Эта часть нашего общества самая дорогая. Мы сейчас должны попытаться их такой любовью окружить и всеобщим вниманием, и помощью, это очень важно», — цитирует Скворцову РИА «Новости».
Ранее Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В серию вошли монеты из драгоценных металлов номиналом 2, 25 и 50 рублей.
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