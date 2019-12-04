В Минздраве вспомнили о помощи ветеранам

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призвала разработать программу поддержки для каждого ветерана Великой Отечественной войны. Отметим, что самому молодому из них сейчас — 93 года.

По мнению политика, программа должна включать,в том числе, поддержку здоровья и социальную поддержку.

«Эта часть нашего общества самая дорогая. Мы сейчас должны попытаться их такой любовью окружить и всеобщим вниманием, и помощью, это очень важно», — цитирует Скворцову РИА «Новости».

Ранее Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В серию вошли монеты из драгоценных металлов номиналом 2, 25 и 50 рублей.

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