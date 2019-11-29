Банк России выпустил ко Дню Победы монеты с ветеранами

Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В серию вошли монеты из драгоценных металлов номиналом 2, 25 и 50 рублей.

Как отмечается на сайте регулятора, также были выпущены монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей.

На золотую монету номиналом 50 рублей нанесено изображение «Бессмертного полка» и рельефная звезда с Вечным огнем и лавровой ветвью. Тираж составил тысячу штук.

Тираж трехрублевой серебряной монеты составил три тысячи штук, на ней на фоне «Бессмертного полка» изображены ветеран в парадной офицерской форме, георгиевская лента, лавровая ветвь и Вечный огонь.

На серебряной монете номиналом 25 рублей выгравированы военнослужащие и развивающаяся георгиевская лента, а также стилизованное изображение «Бессмертного полка». Их тираж составил 1,5 тысячи штук.

Ранее президент Сербии Александр Вучич принял приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в 2020 году в Москве. Кроме него в столице в этот день соберутся лидер Чехии Милош Земан, премьер-министр Индии Нарендра Моди и руководитель Франции Эммануэль Макрон.

Также глава России пригласил на праздничные мероприятия канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

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