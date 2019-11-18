Президент Сербии приедет на парад Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в 2020 году в Москве.

Глава государства назвал 9 Мая «большим праздником» для сербского и российского народов.

«Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня... Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд»,— сказал президент.

Кроме того, Вучич намеревается приехать 4 декабря в Сочи, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».

Напомним, президент Чехии Милош Земан сообщил, что в мае 2020 года посетит Москву и примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит парад Победы в Москве. Принять участие в торжествах намерен и американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина о посещении праздничного парада по случаю 75-летия Победы.

Также президент России пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина

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