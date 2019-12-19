Владимир Путин: Донбасс порожняк не гонит

Силовым методом решить украинский кризис не удастся, заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о ситуации в Донбассе и выводе иностранных войск с территории юго-востока страны, российский лидер заявил о некоторых подвижках в этом вопросе.

По словам Владимира Путина, уже сейчас - после встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже, происходит разведение сил и средств на линии фронта, ведутся переговоры об обмене удерживаемыми лицами.

Президент пояснил, что именно Киев отделил Донбасс от остальной части страны, изолировал этот регион. При этом он добавил, что решение конфликта не лежит в военной плоскости.

«Донбасс порожняк не гонит». Она (фраза - прим. РП), конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений», - заявил Владимир Путин. Его слова передает корреспондент «Русской планеты».

Ранее парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон, который устанавливает границы республики в пределах Донецкой области Украины по состоянию на 2014 год.

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