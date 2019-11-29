Парламент ДНР принял закон о государственной границе республики

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон, который устанавливает границы республики в пределах Донецкой области Украины по состоянию на 2014 год.

Целью закона является формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики.

По словам председателя Народного совета республики Владимира Бидевки, до урегулирования ситуации в регионе граница ДНР будет проходить согласно минским соглашениям по линии соприкосновения, пишет «Газета.Ру».

Напомним, Киев начал войну против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине, в 2014 году. За пять с половиной лет, по данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч граждан.

Уже 9 декабря в Париже состоятся переговоры лидеров нормандской четверки. Там будет обсуждаться политический трек урегулирования украинского кризиса.

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