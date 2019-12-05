Владимир Путин должен работать больше крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не следовать примеру президента России Владимира Путина и объявил 31 декабря 2019 года выходным днем. Взамен жители полуострова будут трудиться 28 декабря.

«31 декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря - рабочим. Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Крыма подчеркнул, что выходные перед Новым Годом наиболее важны для женщин, на которых «в эти дни ложится основная нагрузка».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Владимир Путин проведет последний день 2019 года сказал, что у российского лидера «просто технологически не бывает выходных. Поэтому 31 тоже будет работать».

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