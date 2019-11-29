Владимир Путин будет работать 31 декабря
У президента России Владимира Путина не бывает выходных. Российский лидер будет работать 31 декабря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Владимир Путин проведет последний день 2019 года сказал, что у российского лидера «просто технологически не бывает выходных. Поэтому 31 тоже будет работать», пишут «Известия».
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем.
Проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю. В этот день россияне готовятся к празднику, едут к друзьям и родственникам, поэтому 31 декабря должен быть выходным днем.
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