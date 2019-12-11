Владимир Путин не будет смотреть сериал «Слуга народа»

Владимир Путин не будет смотреть сериал «Слуга народа»

фото: Kod.ru

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал «Слуга народа», в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова у Владимира Путина нет времени на просмотр сериалов.

При этом Песков признался, что даже не знал о планах российского телеканала ТНТ показать украинский сериал «Слуга народа», пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что на ТНТ 11 декабря начнется показ сериала с Владимиром Зеленским в главной роли.

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